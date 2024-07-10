Подозреваемых в краже мобильного телефона и платежного стикера задержали в городском округе Жуковский

Тридцатидвухлетний житель городского округа Жуковский обратился в дежурную часть полиции с заявлением о краже его мобильного телефона и платежного стикера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что потерпевший в ходе совместного распития алкогольной продукции с женщиной, с которой познакомился накануне, уснул во дворе дома на улице Солнечной. Гражданка, воспользовавшись моментом, забрала его телефон и скрылась. К чехлу средства связи был закреплен банковский стикер с функцией бесконтактной оплаты. Общий материальный ущерб составил около 40 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что похитила имущество ранее судимая 25-летняя жительница Балашихи. Она вместе с 33-летним знакомым с помощью краденого платежного стикера расплачивалась за покупки в магазинах. Правонарушители были задержаны по местам жительства. Со слов подозреваемого, смартфон он продал, а стикер выбросил.

Ранее стало известно, что уголовное дело завели на велосипедиста, сбившего ребенка в Балашихе.