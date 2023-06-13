Подозреваемых в краже сладостей, энергетиков и сигарет на 270 тысяч рублей задержали в Подмосковье

Подмосковные полицейские задержали троих молодых людей, которые подозреваются в краже продуктов из магазина в деревне Никифорово Щелковского района на сумму более 270 тысяч рублей.

Как сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, троим восемнадцатилетним жителя Москвы и Подмосковья избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Установлено, что рано утром злоумышленники вскрыли входную дверь магазина с помощью троса и автомобиля. Попав внутрь помещения, они похитили двести блоков сигарет, тридцать банок энергетиков и различные сладости.

Весь товар злоумышленники сложили в мусорные пакеты, поместили в автомобиль и скрылись. Похищенное имущество обнаружили и изъяли в квартире одного из задержанных. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В ходе расследования также было установлено, что правонарушители причастны к двум аналогичным эпизодам в Балашихе и Ногинске.

Ранее сообщалось, что в Воскресенске задержали 26-летнего местного жителя, который задушил свою 28-летнюю сожительницу в ходе ссоры во время распития спиртных напитков.