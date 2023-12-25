Подозреваемых в серии краж из частных домов задержали полицейские в Подмосковье

Подмосковные сотрудники Управления уголовного розыска задержали двоих жителей Тульской области, подозреваемых в серии краж из частных домов на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что за последние два месяца злоумышленники совершили семь краж из частных домов, расположенных на территориях четырех городских округов Московской области, а также в Новой Москве. Один правонарушитель отжимал окна первых этажей домов и проникал в жилища. После чего он похищал ювелирные украшения, денежные средства и различные ценности.

Пособник же выполнял роль водителя, осуществляя транспортировку из Тульской области к местам совершения преступлений и обратно. Так, общий ущерб от их действий составил более миллиона рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ.

Подозреваемых в совершении противоправных деяний удалось оперативно задержать по местам их проживания. В ходе обыска квартир была изъята часть похищенного имущества, а также автомобиль, на котором и передвигались фигуранты данного дела.

Ранее стало известно, что житель Подмосковья убил мать, чтобы она не продала свою долю в их квартире.