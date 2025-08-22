Подозреваемый в расправе над девочкой 26 лет назад оказался многодетным отцом

В Свердловской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ребенка, совершенном 26 лет назад. Как сообщил «Ленте.ру» глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых, задержанный оказался отцом нескольких детей.

До ареста подозреваемый трудился фальцовщиком в частной компании в Первоуральске. Горелых отметил, что у мужчины есть семья и он, вероятно, не ожидал, что спустя столько лет его привлекут к ответственности за преступление прошлых лет.

Представитель Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что мужчине предъявлено обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах (статья 105, часть 2 УК РФ), связанном с похищением заведомо беспомощного ребенка. Следствие настаивает на его заключении под стражу.

Согласно материалам дела, вечером 7 августа 1999 года в Талицком районе обвиняемый похитил девятилетнюю девочку, которая была свидетелем по делу об убийстве, в котором фигурировали двое его знакомых. После похищения он совершил убийство ребенка.

