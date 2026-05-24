Подозреваемый в стрельбе у Белого дома умер в больнице

В районе Белого дома в Вашингтоне произошел вооруженный инцидент, в результате которого огнестрельные ранения получили два человека. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя правоохранительных органов, пишет « Лента.ру ».

По предварительной информации, сотрудники Секретной службы прибыли на место после сообщения о стрельбе. Во время операции подозреваемый достал оружие из сумки и открыл огонь по сотрудникам службы безопасности. Правоохранители применили ответный огонь.

На фоне происшествия в Белом доме были усилены меры безопасности. Журналистов, находившихся в здании, срочно перевели в зал для брифингов, а сотрудники Секретной службы приказали всем лечь на пол и оставаться на местах.

Позже журналистка The Wall Street Journal Меридит Макгроу сообщила, что мужчина, устроивший стрельбу, умер в больнице от полученных ранений.

По данным Fox News, стрелком оказался 21-летний Насир Бест. Телеканал утверждает, что у него ранее были проблемы с психическим здоровьем. Официальных комментариев о мотивах нападения пока не поступало.

Ранее сообщалось, что у Белого дома произошла стрельба.