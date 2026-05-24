Подозреваемый в стрельбе у Белого дома умер в больнице
CNN: два человека получили ранения при стрельбе возле Белого дома
В районе Белого дома в Вашингтоне произошел вооруженный инцидент, в результате которого огнестрельные ранения получили два человека. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя правоохранительных органов, пишет «Лента.ру».
По предварительной информации, сотрудники Секретной службы прибыли на место после сообщения о стрельбе. Во время операции подозреваемый достал оружие из сумки и открыл огонь по сотрудникам службы безопасности. Правоохранители применили ответный огонь.
На фоне происшествия в Белом доме были усилены меры безопасности. Журналистов, находившихся в здании, срочно перевели в зал для брифингов, а сотрудники Секретной службы приказали всем лечь на пол и оставаться на местах.
Позже журналистка The Wall Street Journal Меридит Макгроу сообщила, что мужчина, устроивший стрельбу, умер в больнице от полученных ранений.
По данным Fox News, стрелком оказался 21-летний Насир Бест. Телеканал утверждает, что у него ранее были проблемы с психическим здоровьем. Официальных комментариев о мотивах нападения пока не поступало.
