Подозреваемый в терактах на «Северных потоках» украинец сбежал из Польши

Украинский гражданин, которого немецкие правоохранители считают причастным к взрывам на газовых магистралях «Северный поток», выехал из Польши на родину. Об этом сообщило польское издание Onet.

Журналисты сослались на данные, полученные от прокуратуры Польши. До этого Германия внесла некоего гражданина Украины по имени Владимир в международную базу данных с пометкой о розыске и дальнейшем аресте. Судя по всему, кто-то предупредил об этом украинца, так как он спешно выехал из Польши на историческую родину. На границе его никто не задержал, так как польские таможенники не сверяются с этой базой данных.

Onet объяснило, что разыскиваемого и еще трех человек считают виновными в тех взрывах, которые были совершены на газопроводах «Северный поток» и Северный поток-2».

Ранее по поводу расследования взрывов на «Северных потоках» Западом высказалась Мария Захарова. Она высмеяла решение Швеции закрыть данное дело и назвала его правительство безвольным.