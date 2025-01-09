Подозреваемый в убийстве четверых своих детей в Тверской области умер в больнице

Подозреваемый в убийстве четверых своих маленьких детей в Тверской области скончался в больнице. Ранее он был госпитализирован после попытки самоубийства. Об этом ТАСС сообщили представители оперативных служб.

Накануне ему было предъявлено обвинение в убийстве четырех несовершеннолетних детей. В медицинском учреждении ему назначили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 28 декабря 2024 года в доме, находящемся на территории СНТ «Межурка-1» Калининского района Тверской области, были найдены тела четверых детей с признаками насильственной смерти. После совершения преступления мужчина попытался лишить себя жизни, после чего его госпитализировали.