Подозреваемый в убийстве генерала Москалика признался в содеянном

Игнат Кузин, задержанный по делу об убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика, сознался в содеянном. Об этом проинформировали в ЦОС ФСБ России 26 апреля.

Задержанный признался, что в апреле 2023 года был завербован украинскими спецслужбами. По инструкциям своего куратора, известного как Вадим, он в сентябре того же года прибыл в Москву. Он заявил, что в ноябре 2024 года он арендовал жилье, которое частично оплачивалось его куратором.

В феврале 2025 года, следуя указаниям куратора, он приобрел автомобиль «Volkswagen Универсал». По координатам, предоставленным Вадимом, в конце февраля 2025 года он обнаружил тайник, из которого извлек видеокамеру и взрывное устройство.

Это устройство он закрепил на задней двери автомобиля, как он признался. Подозреваемый добавил, что детонацию осуществил удаленно его куратор Вадим.

В настоящий момент с задержанным проводят следственные действия. По предварительной информации, он был передан в Следственный комитет РФ.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала подозреваемого в убийстве генерала Москалика.