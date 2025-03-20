Подозрительный сверток нашли на стоянке у заксобрания Севастополя
Сверток под авто нашли на парковке у заксобрания Севастополя: территорию оцепили
Фото: [Медиасток.рф]
В департаменте общественной безопасности Севастополя сообщили об обнаружении подозрительного свертка, прикрепленного к днищу машины. Инцидент произошел в ходе проверки парковочной зоны возле здания Законодательного собрания. Территория вокруг места происшествия оцеплена.
Согласно информации ведомства, сверток был найден под одним из автомобилей на стоянке в районе дома №3 по улице Ленина, где располагается Законодательное собрание.
Предварительно, объект был прикреплен к днищу. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия. С целью обеспечения безопасности движение транспорта в центральной части города временно ограничено.
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