Подозрительный сверток нашли на стоянке у заксобрания Севастополя

В департаменте общественной безопасности Севастополя сообщили об обнаружении подозрительного свертка, прикрепленного к днищу машины. Инцидент произошел в ходе проверки парковочной зоны возле здания Законодательного собрания. Территория вокруг места происшествия оцеплена.

Согласно информации ведомства, сверток был найден под одним из автомобилей на стоянке в районе дома №3 по улице Ленина, где располагается Законодательное собрание.

Предварительно, объект был прикреплен к днищу. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия. С целью обеспечения безопасности движение транспорта в центральной части города временно ограничено.

Ранее сообщалось, что ФСБ сорвала попытку теракта на здание администрации Мариуполя.