На территории Курской области пропал депутат Госсобрания Республики Башкирия Алексей Локотченко, который в феврале этого года подписал контракт с Министерством обороны РФ. Он не вернулся с боевого задания. Данные об этом появились в телеграм-канале «Осторожно, новости».

Помощница Локотченко написала, что депутат отправился в составе штурмовой группы на зачистку села Борки, которое находится в Суджанском районе. Эта группа попала под обстрел противника и отошла. Уже после этого обнаружилось, что Локотченко, и его сослуживца Рудольфа Баимова, нет в числе отступивших бойцов.

«В пресс-службе Курултая сообщили, что на данный момент не могут подтвердить или опровергнуть эту информацию», — указал микроблог.

Помощница депутата считает, что Локотченко мог попасть в плен. Сейчас делаются попытки связаться с теми, кто может знать о местонахождении пропавшего.

Ранее украинский президент Зеленский заявил, что планирует использовать вторжение ВСУ в Курскую область для достижения неких дипломатических целей. Это якобы поможет его правительству при урегулировании конфликта.