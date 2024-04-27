Грузинские наемники в подконтрольном Киеву Херсоне занимаются вымогательством и захватом имущества у горожан, рассказал РИА Новости командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным «Град».

По его словам, в Херсоне наемники занимаются личным обогащением, отнимая имущество у граждан, которые подозреваются в пророссийских настроениях.

При этом чувствуют себя наемники отлично: они не участвуют в штурмовых действиях, а зарплата идет. Подпольщик отметил, что грузин в городе стало заметно больше.

По отношению к местным грузинские «солдаты удачи» ведут себя высокомерно. Вступать с ними в конфликт опасается даже украинская нацгвардия.

Ранее сенатор Игорь Кастюкевич рассказал, как украинская оккупация загнала Херсон в «каменный век».