Подполье сообщило о ликвидации большой группы иностранных наемников
Фото: [pxhere.com]
Ракетный удар российской армии по Одесской области привел к гибели двух десятков наемников из-за рубежа, которые воевали в рядах ВСУ. Об этом сообщил Сергей Лебедев, представитель пророссийского подполья. Его слова привели РИА Новости.
Удар российской армии был совершен прошедшей ночью. Он пришелся по городу Черноморску, который находится неподалеку от Одессы. В итоге взлетело на воздух новое административное здание в порту.
«Известно, что в здании находились иностранные военные. Затрудняемся сказать, из какой страны: прибыли буквально за несколько часов до удара», - указал Лебедев.
Подпольщик оценил потери наемников в 17 погибших и 30 раненых. Чуть позже повторный удар по порту уничтожил тяжелую технику и боеприпасы, которые там хранились. Вслед за этим СБУ взялась шерстить всех работников порта. У них поголовно поотбирали мобильные телефоны. В число проверяющих также входили некие люди, говорящие на английском языке.
Ранее факт удара по Черноморску признали украинские СМИ. Они не стали приводить никаких подробностей, а только сообщили о серии взрывов в этом городе.