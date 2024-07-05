Подполье сообщило о ликвидации большой группы иностранных наемников

Ракетный удар российской армии по Одесской области привел к гибели двух десятков наемников из-за рубежа, которые воевали в рядах ВСУ. Об этом сообщил Сергей Лебедев, представитель пророссийского подполья. Его слова привели РИА Новости .

Удар российской армии был совершен прошедшей ночью. Он пришелся по городу Черноморску, который находится неподалеку от Одессы. В итоге взлетело на воздух новое административное здание в порту.

«Известно, что в здании находились иностранные военные. Затрудняемся сказать, из какой страны: прибыли буквально за несколько часов до удара», - указал Лебедев.

Подпольщик оценил потери наемников в 17 погибших и 30 раненых. Чуть позже повторный удар по порту уничтожил тяжелую технику и боеприпасы, которые там хранились. Вслед за этим СБУ взялась шерстить всех работников порта. У них поголовно поотбирали мобильные телефоны. В число проверяющих также входили некие люди, говорящие на английском языке.

Ранее факт удара по Черноморску признали украинские СМИ. Они не стали приводить никаких подробностей, а только сообщили о серии взрывов в этом городе.