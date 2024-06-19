Подполье сообщило о мощном ударе российской армии по Львову

ВС РФ нанесли мощнейший удар по Западной Украине прошедшей ночью. Во Львове и его пригородах раздалось несколько взрывов. Об этом сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Его слова привели РИА Новости. Подпольщик заявил, что во Львове взлетели на воздух несколько зданий. Одно из них находилось в пригороде Малехов. Там в трехэтажном доме квартировали солдаты ВСУ. На этом же объекте располагался и склад боеприпасов.

«В 3:30 прозвучал очень мощный взрыв», - указал Лебедев.

Чуть ранее взрыв прогремел на северной окраине города. И еще позднее взрывами были поражены опоры ЛЭП, за счет чего во Львове начались перебои с электроэнергией.

Ранее Лебедев сообщал об итогах ударов российских войск по Днепропетровской области. Там также были поражены строения, в которых находились как живая сила, так и техника ВСУ.