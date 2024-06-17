Пророссийское подполье рассказало о результатах ударов ВС РФ по ВСУ в Днепропетровской области

На территории Днепропетровской области были уничтожены здания, в которых размещались украинские военные. Об этом заявил координатор подполья Сергей Лебедев. Его слова привели РИА Новости .

По его утверждению, удары со стороны российской армии увенчались успехом. Были уничтожены строения, в которых размещались как живая сила, так и техника. Под удар попали пригороды Марганца, которые располагаются рядом с Днепром.

«Вдоль побережья Днепра расселились украинские военные. К ним и прилетело», - указал Лебедев.

По его сведениям, был уничтожен дом, который занимали военные. Под раздачу также попали объекты в поселке Петровское. Там боеприпас попал в хозпостройку, в которой стоял пикап с крупнокалиберным пулеметом на нем.

Ранее Лебедев рассказал о прилете под Киевом. В этот раз пострадал некий военный объект рядом с аэропортом Жуляны.