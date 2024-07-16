Подполье: военные ВСУ расстреливают своих бойцов при попытке сдаться в плен у Работино

Тех украинских военных, кто пытается сдаться в плен российской армии под Работино, беспощадно расстреливают свои же военнослужащие. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Его слова привели РИА Новости .

По мнению подпольщика, то, что сейчас происходит у Работино, очень напоминает ситуацию у села Крынки в Херсонской области. ВСУ, по его утверждению, пытаются удержаться в данном месте любой ценой.

«Они вцепились в остатки, как клещи. Кто пытается сдаться – расстреливают «свои», - указал Лебедев.

Он также сообщил, что украинские подразделения в данном месте испытывают большую нужду в боеприпасах и провианте, есть огромные сложности в эвакуации раненых с передовой.

Ранее Лебедев сообщил об уничтожении в Харьковской области целого эшелона с боеприпасами. Взрыв, по его словам, был слышен даже в центре Харькова.