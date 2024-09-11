Подполье: войска РФ нанесли удар по складам ВСУ с техникой НАТО

Войска России атаковали территорию промышленных складов в Киевской области, куда поступила новая техника НАТО для ВСУ, заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Об этом сообщило РИА Новости.

«Ночью 11 сентября в 20 минут третьего город Переяслав получил удар по объектам, использовавшимся военными ВСУ. <...> Удар был в стороне района Лагери, в южном направлении, где находятся промышленные склады и огромная станция техобслуживания», — говорится в сообщении.

По данным источников Лебедева из подполья, на склады доставили новую технику стран НАТО, которую на станции дорабатывали: устанавливали противодронные сетки, оснащали танки динамической защитой, дополняли пикапы турелями и установками для БПЛА.

Ранее сообщалось, что врио главы Раменского округа обратился к жителям после атаки БПЛА.