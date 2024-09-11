В Перми рухнули подвал и первый этаж жилого дома

В Перми обрушились подвал и первый этаж многоквартирного дома на площади 36 кв. м. Из этого дома эвакуировали 17 человек, как сообщил мэр города Эдуард Соснин через свой телеграм-канал.

«В жилом доме по адресу ул. Клары Цеткин, 13 произошло обрушение помещений подвала и первого этажа на площади около 36 кв. м. Из здания эвакуированы 17 жильцов. На месте развернут оперативный штаб под руководством профильного заместителя, в здании работают спасатели», — говорится в сообщении.

По информации Министерства здравоохранения Пермского края, пострадавших нет.

Для жильцов дома организована горячая линия, а также пункт приема для эвакуированных по адресу ул. Клары Цеткин, 21.

На месте аварии работают 30 человек личного состава и 9 единиц техники, включая 8 спасателей и две единицы техники от МЧС России.

В 12:00 (10:00 мск) на месте происшествия запланировано внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

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