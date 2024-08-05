«Два года ада»: разведчица Дульцева разрыдалась при возвращении в Москву после обмена
Фото: [Kremlin.ru]
Возвратившаяся в Россию в результате проведенного на днях обмена заключенными с рядом недружественных государств российская разведчица-нелегал Анна Дульцева расплакалась прямо в аэропорту Внуково, как только сошла с трапа самолета. Об этом сама девушка поведала в эфире телеканала «Россия 1».
По ее словам, сложно было передать, что она в тот момент чувствовала. Особенно, когда увидела у трапа самолета среди встречающих почетный караул и президента России Владимира Путина.
«Эти почти два года [в тюрьме - прим. ред.] были очень тяжелыми», — призналась Дульцева.
1 августа Российская Федерация с рядом западных стран, включая США и Германию, совершили в турецкой Анкаре масштабный обмен заключенными. Среди вернувшихся в Россию на родину были осужденные за шпионаж в Словении разведчики-нелегалы Анна и Артем Дульцевы.
Ранее Дмитрий Песков рассказал, что малолетние дочь и сын Дульцевых, отданные после ареста родителей в приемную семью, только в самолете узнали, что они русские.