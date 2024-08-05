«Два года ада»: разведчица Дульцева разрыдалась при возвращении в Москву после обмена

Возвратившаяся в Россию в результате проведенного на днях обмена заключенными с рядом недружественных государств российская разведчица-нелегал Анна Дульцева расплакалась прямо в аэропорту Внуково, как только сошла с трапа самолета. Об этом сама девушка поведала в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, сложно было передать, что она в тот момент чувствовала. Особенно, когда увидела у трапа самолета среди встречающих почетный караул и президента России Владимира Путина.