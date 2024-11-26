В последнее время ситуация в Незалежной продолжает обостряться. Каждый новый шаг противника вызывает резкую реакцию со стороны России. По словам главы правления «Офицеров России» Романа Шкурлатова, Москва готова отвечать на угрозы решительно, тем не менее при этом продолжает искать пути для деэскалации и мирного разрешения ситуации. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что Минобороны России официально признало, что недавние атаки на территории Курской области были осуществлены с применением западных систем дальнобойного ракетного вооружения, прежде всего американских комплексов. Они нанесли ущерб как элементам отечественной ПВО, так и аэродромным объектам.

По мнению офицера, Вооруженные Силы РФ показали свою готовность к защите и укреплению обороны, несмотря на серьезные провокации со стороны противника. В свою очередь действия западных стран в тот момент нацелены на эскалацию конфликта с целью повысить его градус до такой степени, чтобы, возможно, ситуация стала бы неконтролируемой.

Он подчеркнул, что, несмотря на все попытки западных государств повысить напряженность, Москва оставляет за собой право не только наносить удары по объектам на территории Незалежной, а также и по инфраструктуре стран, непосредственно принимающих участие в подготовке атак на территорию РФ. Так, нельзя исключать применение более разрушительных вооружений в случае дальнейших провокаций.

Подполковник отметил, что ситуация остается крайне напряженной, и до января России предстоит действовать с максимальной осторожностью, избегая попадания в провокационные ловушки, при этом не давая противнику повода для дальнейшего обострения. Однако Москва не исключает попыток мирных переговоров со стороны Штатов, особенно после возможной смены власти.

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