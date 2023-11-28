Подпольную нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Подмосковье

Двоих мужчин и одну женщину задержали сотрудники полиции в городском округе Шаховская по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские установили, что одному из задержанных через мессенджер неизвестный предложил заняться производством наркотиков. Получив согласие, куратор перевел мужчине около пяти миллионов рублей для покупки земельного участка под строительство дома.

Необходимое оборудование для лаборатории привезли посторонние люди в арендованный правонарушителем гараж, расположенный в поселке Шаховская. Мужчина привлек своего приятеля для выполнения поручений работодателя и помощи в производстве наркотического средства, а поддерживать порядок в помещении лаборатории попросил свою знакомую.

Так, при осмотре дома и гаража оперативники изъяли: реактор для производства наркотического средства, более ста полимерных канистр и бутылок с химическими жидкостями, насосы, респираторы, лабораторное оборудование и предметы с остатками порошкообразного и кристаллообразного веществ, общей массой около двадцати килограммов.

Согласно заключению проведенной экспертизе, часть представленного на исследование вещества является наркотическим средством – мефедроном, массой около девяти килограммов. По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ. Судом двоим мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщине – домашнего ареста.

Накануне стало известно, что уголовное дело возбудили после нападения бультерьера на четырехлетнюю девочку в подмосковном Одинцово.