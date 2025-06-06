Подростки из ЛНР планировали теракты против сверстников

В Луганской Народной Республике сотрудники регионального управления ФСБ России задержали троих юных жителей, являющихся членами запрещенной экстремистской организации. По данным ФСБ, подростки планировали совершение террористических актов из чувства мести, целями которых должны были стать их ровесники. Также злоумышленники вынашивали планы по закладке взрывного устройства в одном из храмов на территории региона.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой УФСБ РФ по ЛНР, в ходе оперативных мероприятий было установлено, что несовершеннолетние, входящие в состав радикальной группировки, занимались активной подготовкой к совершению терактов. Объектами их преступных замыслов являлись учащиеся одного из учебных заведений, а также религиозное сооружение.

В ФСБ отметили, что для связи и обмена информацией задержанные использовали зашифрованный телеграм-канал. В этом чате распространялись инструкции и материалы, детально описывающие процесс создания взрывчатых веществ, самодельного оружия и методы проведения терактов, а также способы уклонения от ответственности. У одного из задержанных, по данным УФСБ, были изъяты самодельное взрывное устройство и оружие.

На основании материалов, полученных в результате оперативно-разыскных мероприятий УФСБ, следственным управлением Следственного комитета России по ЛНР возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к теракту и участии в деятельности террористической организации. В настоящее время проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что агент СБУ собрал мощную бомбу для теракта на территории Крыма.