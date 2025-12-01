В России предложили судить подростков-хулиганов как взрослых

Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи, женщин и детей Сергей Рыбальченко предложил кардинально изменить подход к наказанию несовершеннолетних преступников.

В интервью ТАСС он выступил за признание полной дееспособности подростков, систематически совершающих насильственные преступления, через механизм принудительной эмансипации.

По мнению общественника, такие нарушители должны нести ответственность на тех же условиях, что и взрослые люди.

«Когда подростки фактически не поддаются перевоспитанию, они уже должны отвечать [перед законом] не как дети, а как взрослые», — сказал Рыбальченко.

Поводом для такого резкого заявления стало резонансное дело в Липецкой области, где двое подростков 16 и 17 лет избили 62-летнего прохожего только ради того, чтобы снять видео для социальных сетей.

Суд назначил хулиганам два года условного лишения свободы. Рыбальченко считает такое наказание недостаточно строгим и призывает пересмотреть подход к подобным случаям.

Сейчас эмансипация возможна только по инициативе самого несовершеннолетнего, достигшего 16 лет. Общественник предлагает создать механизм принудительного признания полной дееспособности для тех подростков, на которых невозможно повлиять иными методами.

