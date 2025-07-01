Подростки изнасиловали бутылкой младшего в детском лагере под Красноярском

По данным следствия, старшие воспитанники сначала избили четвероклассника, а затем совершили акт сексуального насилия с использованием пластиковой бутылки. Жертва была доставлена в медицинское учреждение, где у нее зафиксировали многочисленные синяки и повреждения прямой кишки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетнего.

Как выяснилось, это не первый случай агрессивного поведения данных подростков. Марина (имя изменено), мать другого пострадавшего ребенка, сообщила телеграм-каналу Readovka, что ранее обращалась к администрации лагеря и матери одного из агрессоров с жалобами на систематические издевательства. Однако мать обидчика отказалась забирать сына, заявив, что это не решит проблему, так как «друзья все равно останутся».

Особую жестокость инциденту добавляет тот факт, что преступление совершено средь бела дня в палате при других детях, которых насильники запугивали расправой в случае разглашения. Ранее эти же подростки были замечены в съемке других детей в непристойном виде, порче личных вещей и отбирании еды у младших воспитанников.

Сейчас следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и степень вины взрослых, допустивших подобные издевательства в детском учреждении.

Ранее сообщалось, что вожатый манипулировал детьми в лагере ради разврата.