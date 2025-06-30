Вожатый манипулировал детьми в лагере ради разврата

Свердловский областной суд вынес обвинительный приговор вожатому санатория «Соколиный камень» под Екатеринбургом. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Мужчина признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении трех мальчиков 11-13 лет и приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Следствие установило, что уралец во время работы вожатым использовал свое служебное положение для систематического совершения преступлений. Он манипулировал детьми, разрешая им нарушать правила санатория: есть запрещенные чипсы и конфеты, а также пользоваться смартфонами сверх установленного времени. Взамен он заставлял мальчиков ночью наедине выполнять физические упражнения, постепенно добиваясь их частичного или полного раздевания.

Преступная деятельность вожатого продолжалась несколько месяцев, пока один из родителей не заметил странное поведение ребенка и не обратился с заявлением в правоохранительные органы. Следственный комитет оперативно возбудил уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Ранее сообщалось, что грозит «гуру пикапа» Алексу Лесли и его последователям, домогающихся до женщин на улицах.