В Подмосковье группа подростков забралась на крышу четырнадцатиэтажного дома и сбросила оттуда кошку, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местных жителей, которые написали заявление в полицию.

Как рассказали изданию в пресс-службе прокуратуры региона, родители подростков уже установлены и привлечены к административной ответственности.

В полиции журналистам сообщили, что дети не сбрасывали живого питомца, на крыше они нашли мумифицированное тело кошки. Несовершеннолетние попытались убрать труп животного от края, но он упал вниз.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину, который ранил девятилетнего мальчика из пневматического оружия.