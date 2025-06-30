Подростки в Тольятти пели украинскую песню про Бандеру

В Тольятти, Самарская область, против группы несовершеннолетних было инициировано уголовное производство по статье о реабилитации нацизма после исполнения ими песни на украинском языке в общественном месте. Информация об этом поступила от пресс-службы областного управления Следственного комитета РФ.

В интернете распространился ролик, запечатлевший поющих украинскую песню подростков, в тексте которой упоминается имя Степана Бандеры. Видео было снято в одном из парков Тольятти.

В результате мониторинга онлайн-платформ были обнаружены материалы, демонстрирующие недопустимые действия подростков в Тольятти. Они исполняли музыкальные композиции, содержащие элементы, которые могут быть расценены как оправдание нацизма. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса РФ (реабилитация нацизма), как сообщили представители ведомства.

Следователи выясняют детали случившегося и занимаются сбором необходимой доказательной базы. До этого правоохранительные органы проводили проверку по данному инциденту.

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