Беспилотный летательный аппарат, принадлежащий 18-й общевойсковой армии, входящей в состав группировки войск «Днепр», передал гимн Российской Федерации через акустическую систему, установленную на дроне, в населенном пункте, который временно находится под контролем украинских военных. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте Министерства обороны Российской Федерации.

Согласно информации, полученной от компетентных органов, беспилотный летательный аппарат, успешно преодолев системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Вооружённых сил Украины, завис над одним из зданий в городе Херсон. Затем из динамика, установленного на дроне, зазвучал государственный гимн Российской Федерации.

Жители окрестностей начали собираться в этом месте, чтобы послушать гимн. Он звучал не менее трех раз кряду.

По окончании мероприятия беспилотный летательный аппарат благополучно вернулся на левый берег реки Днепр.

Напомним, в День России подразделение FPV-дронов 18-й общевойсковой армии, входящей в состав группировки войск «Днепр», совершило доставку государственного флага Российской Федерации в Херсон.