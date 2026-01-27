Подростки во Владивостоке разгромили торговую точку и нанесли травмы сотруднице

Группа подростков учинила погром в обувном магазине во Владивостоке и напала на сотрудницу. Инцидент произошел в торговой точке на улице Бестужева, о чем сообщают Telegram-каналы.

По имеющимся данным, несовершеннолетние ворвались в магазин, где начали крушить обстановку и раскидывать товар с полок. Когда продавщица сделала им замечание, подростки набросились на женщину. В ходе нападения ей сломали палец.

Уходя, злоумышленники заблокировали входную дверь снаружи, подперев ее лопатой и заперев таким образом пострадавшую внутри помещения. На свободу продавщицу выпустил охранник, который пришел ей на помощь.

После происшествия женщина обратилась в травмпункт для фиксации телесных повреждений, а также написала заявление в полицию. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность нападавших.

Ранее сообщалось, что голый наркоман на Урале устроил погром в автобусе и выпрыгнул в сугроб.