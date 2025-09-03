Уголовное дело открыли по факту избиения ученика в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске Следственным комитетом Российской Федерации открыто уголовное производство в связи с нанесением телесных повреждений ученику одной из городских школ. Происшествие зарегистрировано 1 сентября в стенах школы №11.

По информации ведомства, основанием для возбуждения дела послужили признаки преступления, квалифицируемого частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство). На текущий момент личности всех причастных к инциденту установлены.

В рамках расследования проводятся необходимые следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося. Кроме того, будет дана оценка действиям сотрудников органов профилактики и служб, ответственных за несовершеннолетних.

Предварительно установлено, что нападение на школьника было совершено со спины: один наносил удары, другой удерживал жертву. Нападавшие — подростки, занимающиеся спортом, младше пострадавшего.

После инцидента отец забрал ребенка и обратился за медицинской помощью в травмпункт областной детской больницы. У мальчика диагностированы травмы головы, потребовавшие хирургического вмешательства, множественные ссадины и ушибы, а также жалобы на боли в груди, шее и конечностях.

По данным областного управления МВД, причиной конфликта стали личные неприязненные отношения между подростками. Полиция проводит проверку для полного выяснения всех деталей инцидента.

