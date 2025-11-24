Подросток из Ялты находится в коме после падения в заброшенном здании

В Ялте 14-летний школьник был экстренно госпитализирован с тяжелейшими травмами после падения с высоты в пределах неэксплуатируемого объекта. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Mash на волне», на четвертые сутки после происшествия подросток так и не пришел в сознание, врачи диагностировали кому.

По предварительным данным, инцидент произошел во время исследования подростком заброшенного строения. После падения несовершеннолетнего в срочном порядке доставили в медицинское учреждение, где он был помещен в реанимационное отделение.

На фоне трагического события правоохранительные органы возбудили в отношении родителей мальчика административное дело. Параллельно сотрудники полиции проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося, включая причины, приведшие к падению, и законность нахождения подростка на территории аварийного объекта.

