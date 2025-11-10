Сердце остановилось во сне: в Миассе скончался молодой человек, чудом переживший удар током в 2020 году

В Миассе умер молодой человек, чудом выживший пять лет назад после удара током в 100 000 вольт. 20-летнему Александру Коптелову не смогли помочь даже многочисленные операции и месяцы, проведенные в коме.

Как сообщил портал 74.RU, трагедия произошла в ночь на 26 октября. Сердце парня остановилось во сне. По словам его лучшего друга Никиты Шляхтина, в последние дни Саша жаловался на усталость и низкое давление, но визит к врачу постоянно откладывал.

Пять лет назад рыбалка с Никитой едва не стоила Александру жизни. Поднятая под ЛЭП удочка стала причиной разряда в сотню тысяч вольт. Подросток получил страшные ожоги на 70% тела, ему ампутировали часть руки. Несмотря на это, он сумел восстановиться, поступить в техникум, купить машину и замаскировать шрамы татуировками.

После того ЧП друзья решили подать в суд на энергетиков, требуя 10 млн руб. компенсации. «Россети» вину отрицали, ссылаясь на нарушение техники безопасности. Теперь, после смерти основного истца, гражданское дело о взыскании морального вреда подлежит закрытию.

Адвокат Сергей Гаврюшкин пояснил: «Как по логике: не было бы этих событий, он, скорее всего, не умер бы. Если экспертиза установит причинно-следственную связь, родственники смогут подать новый иск. Но суммы будут весьма и весьма скромные по сравнению с тем, что мы требовали за его страдания».

Юрист намерен добиваться возбуждения уголовного дела по более тяжкой статье — «Причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть человека». Окончательную точку в этой истории должна поставить судмедэкспертиза, которая установит точную причину смерти Александра.

