Подросток на Сахалине самостоятельно приобрел Subaru и был задержан за рулем

На Сахалине сотрудники дорожной полиции в ходе оперативного мероприятия задержали автомобиль Subaru Legacy, которым управлял подросток без водительского удостоверения. Как выяснилось, за рулем находился 16-летний юноша, который, по его словам, самостоятельно накопил деньги и приобрел машину, не поставив родителей в известность. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В присутствии законного представителя подростка полицейские оформили административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления».

Инцидент взят на контроль, материалы направлены в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Автомобиль задержан и помещен на специализированную стоянку. В ГИБДД подчеркивают, что допуск детей к управлению транспортом является грубым нарушением и создает реальную угрозу для всех участников дорожного движения.

Ранее сообщалось, что под Оренбургом подросток погиб в ДТП. 17-летний водитель не уступил дорогу при развороте.