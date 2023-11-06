Подросток погиб от удара током на крыше электрички в Московской области
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Подросток 2009 года рождения погиб от удара током на железной дороге в Подмосковье. Юноша забрался на крышу электропоезда Апрелевка — Электрогорск.
ЧП случилось в пятницу вечером на остановочной платформе «14 километр», сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Еще одна трагедия произошла на железной дороге в Балашихе. В субботу на станции «Кучино» под поезд попала девушка 2008 года рождения. По предварительным данным, она переходила пути в неположенном месте.
Возбуждены уголовные дела. Следователи и криминалисты выполняют весь комплекс действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что электричка насмерть сбила ребенка в Воскресенске.