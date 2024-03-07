Подросток погиб под колесами электрички на подмосковной станции Храпуново

Подросток 2008 года рождения погиб под колесами электрички на подмосковной станции Храпуново, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

ЧП случилось во вторник. Следователи осмотрели место происшествия. В настоящее время опрашиваются очевидцы трагедии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Как пишет «МК: срочные новости», подросток ехал с приятелем с дачи. Пока не было электрички, молодой человек сильно захотел в туалет и спрятался под платформу, в результате не заметил приближающийся поезд.

Ранее сообщалось, что вагон электропоезда сошел с рельсов под Наро-Фоминском, никто не пострадал.