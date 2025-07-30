Подросток погиб в летнем лагере под Светлогорском

В летнем лагере под Светлогорском погиб 17-летний подросток. Предварительная версия — отравление токсичным газом. Об этом сообщает MK.RU.

Трагедия произошла в одном из детских лагерей под Светлогорском — 17-летний подросток скончался после вдыхания неизвестного токсичного вещества. По данным следствия, юноша внезапно почувствовал себя плохо: его кожа приобрела синюшный оттенок, после чего он потерял сознание.

Медики пытались спасти жизнь подростка, но реанимационные мероприятия не дали результата. Окончательную причину смерти установят после судмедэкспертизы.

Министерство образования выразило соболезнования семье погибшего. Следственный комитет начал проверку — специалисты выясняют, как токсичное вещество могло попасть в зону отдыха детей.

Ранее Следственный комитет возбудил дело после гибели ребенка от удара током в Свердловской области.