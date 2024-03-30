Подросток получил ранение под Брянском в результате обстрела с украинской стороны
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Село Курковичи, которое расположено в Брянской области, было обстреляно с сопредельной стороны. При этом был ранен несовершеннолетний. Такую информацию разместил в своем Telegram-канале Александр Богомаз, глава региона.
По его утверждению, украинская армия нанесла удар по Стародубскому муниципальному округу.
«В результате террористической атаки один подросток получил ранение», - написал губернатор.
Ранее появлялись сведения, что ВСУ попытались дважды за сегодняшнее утро атаковать своими беспилотниками Белгородскую область. Оба раза беспилотные летательные аппараты перехватывались дежурными средствами противовоздушной обороны.