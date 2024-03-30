Российская ПВО перехватила второй за утро беспилотник в Белгородской области

Сегодня утром над территорией Белгородской области дежурные средства противовоздушной обороны перехватили два украинских дрона на протяжении получаса. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.

ВСУ попытались уже второй раз за это утро ударить по объектам на российской территории. Дежурные средства были начеку и отразили нападение.

«Около 8.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», - указали представители военного ведомства.

До этого минобороны сообщало, что атака также отражалось районе 07.30 по московскому времени.

Ранее в соцсетях начали распространяться слухи о введении комендантского часа на территории Белгорода и прилегающей к нему области. Это якобы должно произойти из-за угроз, которым регион регулярно подвергается со стороны Украины. Оперштаб назвал это фейком, и напомнил, что на России постоянно совершают информационные атаки в придачу к воздушным налетам.