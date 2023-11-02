Подросток попал в больницу после драки со сверстником в Балашихе

В подмосковной Балашихе подросток был госпитализирован после конфликта со сверстником. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что в понедельник в дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы, которая рассказала, что ее сына избили на территории учебного заведения.

По предварительным данным, между несовершеннолетними произошла ссора, в ходе которой один подросток нанес другому телесные повреждения.

По факту произошедшего начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Московской области предъявили обвинение подросткам, толпой избившим сверстника возле торгового центра в Серпухове.