Подросток попал в больницу после драки со сверстником в Балашихе
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В подмосковной Балашихе подросток был госпитализирован после конфликта со сверстником. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.
В ведомстве уточнили, что в понедельник в дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы, которая рассказала, что ее сына избили на территории учебного заведения.
По предварительным данным, между несовершеннолетними произошла ссора, в ходе которой один подросток нанес другому телесные повреждения.
По факту произошедшего начата проверка.
Ранее сообщалось, что в Московской области предъявили обвинение подросткам, толпой избившим сверстника возле торгового центра в Серпухове.