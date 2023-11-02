Избившим сверстника у ТЦ в Серпухове подросткам предъявили обвинение

Следователи предъявили двум подросткам обвинение в нападении на сверстника у торгового центра в Серпухове. В настоящее время устанавливается местонахождение других участников драки.

Материалы в отношении еще одного участника конфликта, который не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, направлены в МВД для постановки на соответствующий учет, сообщила пресс-служба подмосковного управления СК России.

Инцидент произошел в воскресенье возле ТЦ «Корстон». Группа несовершеннолетних избила сверстника из-за того, что им не понравился его внешний вид. После этого нападавшие распространили видеозапись драки в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье будут судить банду, которая избила двоих человек в Электростали.