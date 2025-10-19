Подросток попал в больницу после обрушения батута на детской площадке в Уфе

В Уфе батут на детской площадке провалился под группой подростков, один парень с тяжелыми травмами госпитализирован. Об этом сообщила «Газета.RU» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Инцидент развернулся на детской площадке в Кировском районе Уфы. Как рассказала мать одного из пострадавших, подростки во время прогулки обнаружили на территории игрового комплекса батут и начали на нем прыгать. Внезапно конструкция не выдержала веса и обрушилась под ногами детей.

В результате происхождения один из подростков получил серьезные травмы, включая перелом двух костей и сотрясение мозга. Медики экстренно доставили его в больницу, где врачи провели необходимую операцию. Сейчас состояние юноши стабилизировали, он продолжает находиться в медицинском учреждении.

После случившегося, по словам матери, опасный аттракцион с площадки таинственным образом исчез. Женщина подала официальное заявление в полицию, в котором требует провести проверку в отношении местной администрации, отвечающей за безопасность игровых зон.

