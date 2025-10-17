В Подмосковье подросток ушел на встречу зацеперов и пропал на четыре дня

14-летний подросток из Московской области исчез после того, как ночью покинул дом через окно. Как сообщила Лента.ру со ссылкой на телеграм-канал Baza, он отправился на встречу любителей опасной езды на наружных частях поездов (зацеперов) и уже четверо суток не выходит на связь.

Родители, по информации СМИ, недавно наказали школьника за увлечение «зацепингом», после чего мальчик решился на побег. При этом он оставил дома деньги, документы и мобильный телефон. Эти обстоятельства усложняют установление его местонахождения и оперативную связь.

К поисковой операции привлечены около ста человек, включая волонтеров. По их данным, с 14 по 16 октября в Звенигороде действительно проходила встреча зацеперов, и следователи и добровольцы проверяют возможные места скопления участников сообщества и трансформаторные площадки, железнодорожные пути и заброшенные промзоны. Поиски продолжаются, правоохранительные органы и добровольцы уточняют версии и проверяют сообщения очевидцев.

Пока официальных комментариев от правоохранительных органов региона о ходе следствия и деталях розыска по делу пока немного; волонтеры просят граждан, располагающих информацией о мальчике или видеозаписями его возможного появления в указанный период, обращаться к организаторам поисков или в полицию.

Ранее сообщалось, что подростки-зацеперы пострадали при попытке подняться на электричку в Подмосковье.