Подросток потерял сознание во время тренировки в бассейне фитнес-клуба в Люберцах

Семнадцатилетний юноша потерял сознание во время тренировки по плаванию в бассейне фитнес-клуба в Томилино. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

В настоящее время молодой человек находится в больнице, ему оказывается вся необходимая помощь, уточнили в надзорном ведомстве.

Проверку по факту произошедшего начала Люберецкая городская прокуратура. На контроль также поставлены ход и результаты уголовного дела, которое возбудили следователи.

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел в понедельник. Источник издания сообщил, что подросток профессионально занимается плаванием и имеет спортивный разряд. Юноше стало плохо при выполнении упражнения. После этого пострадавшего экстренно доставили в реанимацию.

Ранее сообщалось, что подросток попал в больницу после удара током во время рыбалки в Домодедово. Школьник задел удочкой высоковольтные провода.