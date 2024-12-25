Подросток ради вознаграждения поджег офис политической партии в Архангельске

В Архангельской области возбудили уголовное дело по факту поджога офиса политической партии в областном центре. Подозреваемым стал 16-летний подросток, сообщает региональный Следственный комитет.

Следователи возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. По данным ведомства, 24 декабря молодой человек кинул зажигательную смесь в окно здания на набережной Северной Двины, где расположен офис политической партии. После содеянного хулиган скрылся. В помещении тем временем начался пожар, который оперативно потушили огнеборцы. Пострадавших или жертв в результате инцидента нет.

Подозреваемого в совершении поджога задержали спустя несколько часов. Выяснили, что молодой человек наткнулся на предложение о работе в интернете. За поджог, снятый на видео, ему предложили деньги. Подросток согласился и совершил преступление. Его вину установят в ходе расследования и суда.

Правоохранители намерены добиться ареста предполагаемого поджигателя. Также проверят версию о причастности Украины к диверсии в Архангельске.

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