Подросток собирался совершить теракт в школе в подмосковном Реутове

В подмосковном Реутове ученик из Таджикистана планировал осуществить теракт в школе №1. Спецслужбы смогли предотвратить нападение, сообщил телеграм-канал Mash.

16-летний Руслан С., вооруженный ножами, пытался войти в учебное заведение с намерением навредить учащимся. В ходе обысков у него были обнаружены три ножа, перчатки, а также переписка с признанной террористической организацией «Колумбайн» на его телефоне.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье, касающейся участия в деятельности террористических организаций. Согласно закону, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее сообщалось, что в Рязани школьник попал в больницу после стрельбы из пистолета.