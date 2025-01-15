В Рязани школьник попал в больницу после стрельбы из пистолета

Школьник из Рязани, в которого непреднамеренно выстрелил одноклассник из игрушечного пистолета, получил ушиб мягких тканей и смог отправиться домой. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Инцидент произошел в учебном заведении, где учащийся восьмого класса проявил неосторожность и совершил выстрел в сверстника из игрушечного пистолета, который заряжается пластмассовыми шариками. Известно, что изделие несовершеннолетнему купили на одном из маркетплейсов. Потерпевшему оказали нужную помощь в больнице, а госпитализация ему не понадобилась.

Ранее сообщалось о том, что в Кузбассе школьник боялся идти домой из-за опоздания на урок и отправился предаваться зимним развлечениям, но в итоге потерялся и стал замерзать.