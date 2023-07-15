Подросток, управлявший родительским автомобилем, попал в ДТП в Химках
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Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в городском округе Химки.
Сегодня в микрорайоне Новогорск городского округа Химки несовершеннолетний 2007 года рождения, управляя автомобилем иностранного производства, который принадлежит его отцу, совершил наезд на остановку общественного транспорта.
Отмечается, что в результате ДТП пострадали четверо рабочих, производящих ремонтные работы. Двое из них были госпитализированы в медучреждение.
Ранее стало известно, что школьник впал в кому после падения с самоката в Подмосковье.