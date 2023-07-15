Подросток, управлявший родительским автомобилем, попал в ДТП в Химках

Сегодня в микрорайоне Новогорск городского округа Химки несовершеннолетний 2007 года рождения, управляя автомобилем иностранного производства, который принадлежит его отцу, совершил наезд на остановку общественного транспорта.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали четверо рабочих, производящих ремонтные работы. Двое из них были госпитализированы в медучреждение.

Ранее стало известно, что школьник впал в кому после падения с самоката в Подмосковье.