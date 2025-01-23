Подросток, устроивший резню на детских танцах в Саутпорте, получил 13 пожизненных сроков

Аксель Рудакубана, зарезавший и ранивший детей в Саутпорте летом 2024 года, был осужден на 13 пожизненных сроков. Подробности приговора озвучил канал Sky News.

Рудакубана совершил преступление в 17 лет. По достижению 18-летия его приговорили к 13 пожизненным заключениям. При этом минимальный срок отбывания наказания составит 52 года. Только отбыв эти десятилетия преступник может попроситься на свободу, однако в королевском суде Ливерпуля подчеркнули, что прошение вряд ли одобрят. Скорее всего, Аксель так и не выйдет из тюрьмы, так как вменяемые ему преступления слишком тяжелые.

Рудакубану признали виновным по 13 пунктам. Среди них — убийство трех девочек, покушение на убийство десяти человек, незаконное владение оружием, изготовление химических опасных веществ и хранение террористических материалов.

Напомним, что летом 2024 года молодой нападающий порезал юных британцев на детском танцевальном мастер-классе. Три девочки не выжили, ранения получили восемь детей и двое взрослых. Дело о резне в Саутпорте стало резонансным: быстро разошлись слухи, что Рудакубана якобы беженец, хотя он вырос в Уэльсе в семье из Руанды. На фоне пересуд по всей Британии начались беспорядки и массовые протесты. В стихийных волнениях в основном участвовали сторонники ультраправых идей.

Население активно выражало несогласие с неконтролируемой иммиграцией, виня в этом властей. Вызывало вопросы у общественности и то, почему нападение не предотвратили, хотя Аксель Рудакубана уже попадал в поле зрения антитеррористической программы Prevent. В итоге организовали усиленное расследование. Более тысячи человек были задержаны на протестах, часть осуждена на сроки до девяти лет.

Ранее сообщалось, что в США 154-килограммовая мать задушила сына собственным жиром и отправилась за убийство в тюрьму.