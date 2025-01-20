В США 154-килограммовая мать задушила сына собственным жиром

Приемная мать Дженнифер Ли Уилсон села на десятилетнего ребенка и убила его в округе Портер, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на The Mirror.

Инцидент произошел в штате Индиана. Было установлено, что мать жестоко обращалась с приемным сыном. В один из дней мальчик не выдержал давления и дал отпор опекуну, пригрозив вызвать полицию. В ответ на это мать толкнула десятилетнего и села на него. Так как она весила 154 килограмма, то ребенок просто задохнулся.

При этом врачи еще пытались помочь пострадавшему, но спасти его не удалось. Специалисты диагностировали у пациента кровоизлияние в печень и легкие, а также отек мозга. Сама Дженнифер Ли Уилсон заявила, что села на приемного сына, так как думала, что он притворяется. По решению суда за содеянное ее приговорили к шести годам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что мужчина из Нижегородской области убил годовалую дочь и жену.