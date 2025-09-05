Подросток в Брянске пойдет под суд за попытку расправы над мужчиной

В Брянской области юный гражданин России, подозреваемый в совершении покушения на убийство, будет предан правосудию. Информация об этом размещена в телеграм-канале областного управления Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

Согласно материалам следствия, 21 июня подросток гостил у своего брата, где в их компании находился пострадавший. Конфликт, вспыхнувший в квартире на улице Есенина, перерос в вооруженное нападение: молодые люди, вооружившись ножами, нанесли мужчине множественные ранения.

После этого злоумышленники попытались скрыть следы преступления, завернув жертву в ковер и выбросив на улицу. Внимательные прохожие обнаружили пострадавшего и вызвали скорую помощь, что позволило спасти ему жизнь.

Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в содеянном, выделено в отдельное производство и передано в суд для дальнейшего разбирательства.

