Подросток в Мурманской области поджег автомобиль из любопытства

В Мурманской области произошло ЧП. Там 10-летний ребенок решил посмотреть, что же будет, если он подожжет автомашину. Об этом рассказал телеграм-канал Baza.

10-летний мальчик, житель поселка Никель, прогуливался со своей подружкой. Ему попался автомобиль «Вольво», который стоял на пустыре. Дети обнаружили, что машина не заперта. Ребенок заглянул в багажник и нашел там канистру с бензином. Ему стало интересно, что будет, если поджечь это транспортное средство.

«Мальчик вылил жидкость в салон и поджег зажигалкой. Пламя быстро охватило машину, сначала пацан планировал ее потушить, но потом почему-то передумал и убежал», — указал микроблог.

В результате автомашина была полностью уничтожена огнем.

Ранее сообщалось, что в Петербурге был задержан 17-летний юноша, который подозревается в поджоге электрощитовой в вагонном депо на территории железнодорожной станции. Он спалил оборудование при помощи легковоспламеняющейся жизни. Это квалифицировали как теракт.